TBS²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÀÄÌÚÍ®¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¾¡ÃË¡ß°¾Èþ¤ÎÀÚ¤Ê¤¤ÊÑ²½ÃÝÆâÎÃ¿¿¤È²ÆÈÁ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤ ËÜºî¤Ï¡¢Âè26²ó¼êÄÍ¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¡¦¿·À¸¾Þ¼õ¾Þ¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤ÄÃ«¸ýºÚÄÅ»Ò¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥í¥Þ¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡£Îø¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¼ê¤Î¹þ¤ó¤ÀÎÁÍý¤òºî¤ê¡¢¡ÈÎø¿Í¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡É¤ÊÈà½÷¤ò±é¤¸¤Æ¤­¤¿¤æ¤¨¤Ë¡¢¼¡Âè