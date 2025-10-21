ＳＢＩホールディングスはしっかり。日本経済新聞電子版が２１日、「ＳＢＩグループが暗号資産（仮想通貨）のリップル（ＸＲＰ）の投資・運用をてがける米Ｅｖｅｒｎｏｒｔｈ（エバーノース）に２億ドル（約３００億円）を出資する」と報じた。エバーノースの株式の２割程度を保有する見込みという。 出所：MINKABU PRESS