ＮｅｘＴｏｎｅが続伸している。２０日の取引終了後に発表した第２四半期末（９月３０日）時点の著作権管理楽曲数（累計）が、６月末時点の７２万７５７８曲から３万１１３５曲（４．３％）増加し７５万８７１３曲となったことが好感されている。新規楽曲の管理委託が３万１４０５曲となり、話題となった楽曲の契約が順調に拡大している。 また、音楽・映像コンテンツのデジタルコンテンツディストリビューション業務