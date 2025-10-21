くろがね工作所が続落している。２０日の取引終了後、保有する上場有価証券を売却したのに伴い、２５年１１月期第４四半期に投資有価証券売却益３億５９００万円を特別利益として計上すると発表したが、投資有価証券の売却自体は１５日に発表していたことから、市場の反応は限定的のようだ。なお、通期業績予想には織り込み済みとしている。 出所：MINKABU PRESS