午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１２０、値下がり銘柄数は４０７、変わらずは８４銘柄だった。業種別では３３業種中３０業種が上昇。値上がり上位にその他製品、その他金融、金属製品、精密機器、情報・通信、鉄鋼など。値下がりは水産・農林、保険のみ。 出所：MINKABU PRESS