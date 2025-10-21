日本のプロ野球やアメリカのメジャーリーグでは祝勝のため「ビールかけ」や「シャンパンファイト」を行う。これに対して「無駄遣いだ」と思う人もいるが、実はパフォーマンスを上げるためにもやった方がいいのだ。（イトモス研究所所長小倉健一）ビールかけ、今年は見られない？2025年10月、プロ野球クライマックスシリーズを目前にして、ある残念なニュースが駆け巡った。祝勝会でおなじみの「ビールかけ」が、アサヒグルー