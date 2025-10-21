ニッシンジャパン株式会社は、棒状に折りたためるレフ板「棒レフ」に、白布が付属する「棒レフ（ホワイト）」を追加。10月17日（金）に発売した。 半透過のディフューザーが付属した「棒レフ（トランスルーセント）」の発表時に予告されていた製品。 基本仕様は同じで、ディフューザーの代わりに反射用の白布と2本のカーボン製ポール（バテン）で構成。別売のレフホルダー