※近年では腎不全の用語は使用しないため、慢性腎不全（慢性腎臓病）・急性腎不全（急性腎障害）と表記しています。 「腎不全」とは腎臓の機能が低下して正常に働かなくなる状態をいいます。 「慢性腎不全」（慢性腎臓病）の場合は数か月から数十年という時間をかけてゆっくりと病気が進行している状態のことです。 腎臓は「沈黙の臓器」といわれるように悪化するまで自覚症状が出ないことがほとんどですが、治療により回復する