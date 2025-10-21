ファミリーマートは10月21日、「ファミマ ワンダフルフェア」と題し、犬にちなんだ商品5種類を全国のファミリーマートで発売する。さらに、10月31日より「しばんばん」グッズも発売する。ファミマ ワンダフルフェア○「犬の日」にあわせ、犬にちなんだ商品が大集合11月1日は「ワン(1)ワン(1)ワン(1)」という犬の鳴き声にちなみ、ペットフード協会が制定した「犬の日」。犬に関する知識を深めるとともに、犬をかわいがることが目的