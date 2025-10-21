今月18日、山口県内に住む男性に「ポリにも誰にも言わず、俺にそのまま40、30で払うんか」などと電話をかけ、金を脅し取ろうとしたとして田布施町に住む会社員の男が恐喝未遂の疑いで逮捕されました。恐喝未遂の疑いで逮捕されたのは田布施町に住む会社員の男（44）です。警察によりますと、男は今月18日午後7時ごろ、県内に住む30代の会社員の男性の携帯電話に電話をかけ「ポリにも誰にも言わず、俺にそのまま40、30で払うんか」