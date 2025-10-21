島根県雇用政策課は12月13日、「しまねオンライン業界研究会」をZoomで開催する。しまねオンライン業界研究会○タイパ重視の効率的な企業研究イベント本イベントは、島根県での就職活動を効果的に進めたい学生に向けた特別プログラムとなる。1日で一気に15社以上と交流でき、参加者は短時間で効率的に企業研究を進めることができる。登場するのは、島根県内の企業や団体など計70社。第1部は10:00〜12:10、第2部は13:00〜15:10の2部