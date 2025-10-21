島根県立大学は11月12日、「みんなの知らないオトナのリアル」を島根県立大学浜田キャンパス体育館(島根県浜田市)で開催する。みんなの知らないオトナのリアル本イベントでは、学生が「オトナのブース」を訪問し、社会人と10分間×10回の交流を行う。「企業」ではなく「個人」として、社会人がリアルな想いや経験を伝える。たくさんの業種・職種から個性豊かなオトナ50人が集結。「働くオトナのリアル」を一挙に知ることができる。