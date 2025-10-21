和歌山県のアドベンチャーワールドで7月15日に誕生したアムールトラの赤ちゃん3頭が、すくすくと成長しています。＼ アムールトラの赤ちゃん成長記録 /. 【10月7日撮影 84日齢】2025年7月15日に誕生した3頭のアムールトラの赤ちゃんたち。母親の真似をして伸び〜!だんだん動きが似てきました🐯🐾 (@aws_officialより引用)誕生から84日目。母親にぴったりくっついて、「ぽてぽて」「テチテチ」と歩くチビトラたちの姿