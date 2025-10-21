大分県佐伯市の商業施設で、女子トイレにいた40代の女性に抱きついたとして、22歳の男が逮捕されました。 県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、佐伯市長良の無職の男（22）です。 警察によりますと、男は17日正午前、佐伯市内の商業施設の女子トイレで、洗面スペース付近にいた40代の女性に背後から抱きついた疑いがもたれています。 当時、女性から相談を受けた施設関係者が「痴漢被害を訴えている女性がいる