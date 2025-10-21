【中島輝士怪物テルシー物語（７２）】前回に続いて私が日本ハムのスカウト、コーチとして活動していた時代の中田翔の印象についてお話ししたいと思います。時代は２００７年ドラフトにさかのぼります。当時、高校生では大阪桐蔭高・中田翔、仙台育英高・佐藤由規、成田高・唐川侑己の３人が各球団の上位指名候補に挙げられていました。高校ナンバーワンスラッガーは間違いなく中田でした。ここには阪神、オリックス、ソフトバ