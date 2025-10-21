大盛り上がりだった“オールナイト万博”’25年10月13日、さまざまな話題で溢れた大阪・関西万博が閉幕した。184日間という期間中、約2500万人という来場者が国内外から万博会場に足を運んだ。閉幕日の20時頃、最後の花火とドローンショーを楽しんだ来場者らは名残惜しそうに笑顔や涙で会場を後にし、地下鉄夢洲駅やバス・タクシーターミナルへと列をなして進んで行った。一方、タイやスペイン、チェコ館などではDJや音楽のイベン