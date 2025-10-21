阪神・森下翔太外野手（２５）が、２０日に甲子園で行われた一軍全体練習に参加。外野ノックやフリー打撃で汗を流し、頂上決戦に向けて入念に調整を進めた。今季のクライマックスシリーズファイナルステージでは、３試合で打率６割６分７厘、３打点。さらには第２戦で劇的なサヨナラ２ランを放つなど、圧巻のパフォーマンスでＭＶＰに輝いた。２５日に開幕する日本シリーズを前に「パリーグのチームは強いですし。初対戦の