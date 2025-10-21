大相撲ロンドン公演大相撲の34年ぶりとなる英国ロンドン公演が、ロイヤル・アルバート・ホールで5日間にわたり開催された。力士たちがロンドン市内で観光を楽しむ姿がSNSで話題となり、会場は熱狂に包まれた。英公共放送「BBC」は「5日間のスモウがいかに英国民を『魅了した』か」と題し、大会を総括した。記事は「相撲フィーバーがケンジントンを席巻した」と報道。力士たちがフィッシュ・アンド・チップスやギネスビールを楽