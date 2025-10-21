【増田俊也 口述クロニクル】#51【「時代に挑んだ男」加納典明】（50）逮捕の真相、「編集には一切関わっていない。警察は俺が気に入らなかった」作家・増田俊也氏による新連載スタート。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。◇◇◇増田「（1995年の）猥褻写真での逮捕で誰が守ってくれたか誰が裏切ったか、具体的な名前は挙げられないでしょうが、いっ