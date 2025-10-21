高市自民党と日本維新の会による連立政権樹立で、「キーマン」とされる議員にスポットライトが当たっている。維新の遠藤敬国対委員長（57）だ。【もっと読む】自維連立に透ける実現不能の“空手形”…維新が「絶対条件」と拘る議員定数削減にもウラがある維新は連立を組んでも「閣外協力」として閣僚は出さないが、代わりに遠藤氏が高市官邸入りし、首相補佐官に就くという。藤田文武共同代表でも馬場伸幸前代表でも前原誠司前