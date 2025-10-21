サイバー脅威インテリジェンスを提供するKELA株式会社が、2025年10月10日付で、廣川 裕司氏が執行役員社長兼COOに就任したことを発表しました。RedHat日本法人やセキュアワークスで社長職を歴任した廣川氏を迎え、KELAグループ全体の事業成長戦略の執行を担います。 KELA 執行役員社長兼COO 廣川 裕司氏 就任 KELAグループは、日本市場を極めて重要な市場と位置づけており、さらなるパートナーの拡充、ならびに、