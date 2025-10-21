モンテ物産が、イタリアビール「ビッラ・カステッロ社」の2ブランド「カステッロ」と「ドロミティ」の日本国内での取扱いを開始します。両ブランドともに今回が日本初上陸となり、2026年2月1日より順次発売予定です。 モンテ物産 ビッラ・カステッロ社 イタリアビール「カステッロ」「ドロミティ」  「ビッラ・カステッロ社」は、1997年創業の100％イタリア資本のブルワリーです。北イタリア、風光明媚なドロミティ