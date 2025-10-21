親鳥爆太郎（穴吹エンタープライズ提供） 見た目も味も商品名もインパクト抜群です。津田の松原SA（香川県さぬき市津田町）で2025年11月1日、香川のご当地グルメ骨付鳥（親鳥）を練り込んだ天ぷら「親鳥爆太郎」が発売されます。1個450円。 創業50年、津田町で「浅見さんちの津田の天ぷら」として親しまれている浅見商店の白身魚の天ぷらに、スパイシーな親鳥肉を刻んで練り込みました。外は香ばしく、中は