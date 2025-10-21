ニューウェイジャパン株式会社が、ヘアケアシリーズ「トリキュア」より、トリートメントミスト「トリキュア フィックスミスト」を2025年10月22日(水)より発売します！ドライヤーやアイロンの熱を利用して、髪のうねりをやわらげながらダメージを補修する「熱反応型トリートメントミスト」です。軽やかでベタつかないのに、毛先までするんとまとまる仕上がりを叶えます☆ トリキュア「トリキュア フィックスミスト」