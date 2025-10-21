静岡県伊東市宇佐美の海辺に佇む6室だけの隠れ宿「金目鯛の宿 こころね」が、旅行予約サイト「楽天トラベル」の『食事の口コミ評価が高い宿ランキング2025』で、3年連続の全国第1位を獲得しました！この快挙を記念し、宿の名物料理「金目鯛しゃぶしゃぶ」をご家庭でも楽しめるセットの公式通販限定10％OFFキャンペーンが、2025年10月21日より実施されます。 金目鯛の宿 こころね「金目鯛しゃぶしゃぶセット」10％OFFキャンペ