◆米大リーグア・リーグ優勝決定シリーズ第７戦ブルージェイズ―マリナーズ（２０日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）マリナーズのＧ・カービー投手（２７）が２０日（日本時間２１日）、３勝３敗で迎えた運命のア・リーグ優勝決定シリーズ第７戦に中４日で先発し、４回４安打１失点と試合をつくった。レギュラーシーズンでは１０勝（８敗）をマークして３年連続２ケタ勝利の右腕だが、ポストシーズン