2025年10月15日(水)、東京・後楽園ホールで開催されたプロボクシング大会「WLD Vol.4」に、現役中学2年生のMIUさん(13歳)が史上最年少ラウンドガールとして登場しました。「WLD Vol.3」に続き2度目の出演となり、今回は衣装の生地選びから自身で関わった“純白コスチューム”でリングに立ち、会場の視線を集めました。 プロボクシング大会「WLD Vol.4」 「WLD Vol.4」は、ワタナベボクシングジムとDANGANジムが主