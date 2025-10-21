ドジャースの中継局「スポーツネットLA」でリポーターを務めるキルステン・ワトソンさんが20日（日本時間21日）、自身のインスタグラムを更新。カジュアルコーデを披露し、ドジャースを激励した。ワトソンさんは「ワールドシリーズ、行くぞ」とつづりサングラス姿の自身の写真をアップ。グレーのスエットに黒のパンツ、白のスニーカーを合わせたラフな服装を披露した。フォロワーからは「かわいい」「ドジャースへの取材、幸