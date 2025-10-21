【新華社遵義10月21日】中国貴州省遵義市の道真コーラオ族ミャオ族自治県にある大堡山国有林区は、同省北部の武陵山脈の奥深くに位置し、平均標高は約1400メートル、面積は3万7千ムー（約2500ヘクタール）に及ぶ。姚思学（よう・しがく）さんは1980年に林区の森林保護員となり任務を開始した。99年には、父親の影響を受けた息子の姚克礼（よう・こくれい）さんが、若手保護員の1人に加わった。2004年に思学さんが退職すると、