【ワシントン＝淵上隆悠】米ホワイトハウスで２０日、大規模イベントに対応する「ボールルーム（宴会場）」の建設に向け、イーストウィング（東棟）の解体作業が始まった。トランプ大統領はＳＮＳで着工を発表し、「歴代大統領は皆、盛大なパーティーや国賓の接待などに活用することを夢見てきた」と投稿した。ホワイトハウスによると、総面積約８３６０平方メートルの宴会場は約６５０人の収容が可能。約２億ドル（約３００億