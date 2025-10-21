岡本は日本球界を代表するスラッガーの1人だ(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext今オフ、有力視されていた巨人・岡本和真がポスティングによるメジャー挑戦を見送る可能性が高いと米記者が伝えた。【動画】この圧巻のパワー！岡本がバウアーから2打席連続弾を放ったシーン全米野球記者協会に所属するフランシス・ロメロ記者は現地10月20日（日本時間21日）、複数の関係者の話として伝えている。ロメロ記者は自身のXに「複数の