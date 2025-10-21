◆米大リーグア・リーグ優勝決定シリーズブルージェイズ―マリナーズ（２０日、カナダオンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ―マリナーズのア・リーグ優勝決定シリーズは２０日（日本時間２１日）ともに３勝３敗で第７戦に持ち込まれた。先発はブルージェイズが右腕ビーバー、マリナーズも右腕カービーと中４日で第３戦と同じマッチアップでスタートした。第３戦は、初回に２ランを浴びたビーバーが２