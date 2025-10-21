沖縄県・尖閣諸島周辺でヘリコプターが飛び立った中国海警局の船＝5月（海上保安庁提供）第11管区海上保安本部（那覇）は21日、沖縄県・尖閣諸島周辺の領海外側にある接続水域で、中国海警局の船の航行が20日は確認されなかったと明らかにした。日本政府による2012年9月の尖閣諸島国有化後、最長を更新していた域内航行の連続日数は335日で途切れた。荒天に伴い退避した可能性がある。11管によると、海警局の船2隻が19日午後に