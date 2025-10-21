参院選大阪選挙区（改選数4）に無所属で立候補し、落選したロックミュージシャン世良公則（69）が21日までにX（旧ツイッター）を更新。自身について「排外主義者」などと拡散する投稿に対し、法的措置を取ることも示唆して警告した。世良は18日に「移民や難民を積極的に受け入れてきたスウェーデン最初は『かわいそう』から始まった」と、スウェーデンの移民政策に言及。「金髪の女性が襲われる事が多い為、黒く髪を染めている