10月21日、北海道苫小牧にあるノーザンホースパークで、「ノーザンファームミックスセール2025」が開幕。当歳馬セッションにて上場番号1番・カルタエンブルハーダの2025（牡）が2億2000万円で落札された。ルイビルレーシングが落札カルタエンブルハーダの2025は、父エピファネイア、母カルタエンブルハーダ、母父Storm Embrujado という血統。生産牧場はノーザンファームで、母は亜2歳牝馬チャンピオン。購買者はルイビルレー