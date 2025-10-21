【モデルプレス＝2025/10/21】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が10月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】スピワ井戸田の美人妻「栄養満点」蒸しハンバーグ並んだ食卓◆蜂谷晏海、手作りの「蒸しハンバーグ」披露蜂谷は「さぁ、月曜からも頑張ろう」とつづり、手料理の写真を投稿。「1口目より、3口目4口目に美味しさがグッとくる」という「蒸しハン