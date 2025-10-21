映画『TOKYOタクシー』の完成披露上映会が20日、東京都内で行われ、出演者の倍賞千恵子、木村拓哉、迫田孝也、優香、中島瑠菜、山田洋次監督が登壇した。本作は、仏映画『パリタクシー』をリメーク。タクシー運転手の宇佐美浩二（木村）が、85歳の高野すみれ（倍賞）を乗せたことから起きるドラマを描く。本作が山田監督作への70本目の出演となった倍賞は、「私にとっては、生涯忘れられない作品になりました。山田監督の『