【ニューヨーク＝平沢祐】米国のトランプ大統領が２０日、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手（３１）の活躍をたたえた。ホワイトハウスで米大学野球チームの訪問を受けた際に「私が今まで見た中で最高の投手の一人で、最高の打者の一人でもある」と語った。大谷選手は１７日にロサンゼルスで行われたブルワーズとのナショナル・リーグ優勝決定シリーズ第４戦に、先発投手兼１番指名打者で出場。先頭打者弾を含む３本塁打を