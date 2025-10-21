¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î½ê¸«È¯É½±éÀâ²ñ¤Ç¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤ë¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¡Êº¸¡Ë¤È¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡á9·î¡¢Åìµþ¡¦±ÊÅÄÄ®¤ÎÅÞËÜÉô¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¡Ê64¡Ë¤Ï21Æü¸á¸å¡¢½°±¡ËÜ²ñµÄ¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÇÂè104Âå¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£½÷À­¤Î¼óÁê½¢Ç¤¤Ï·ûÀ¯»Ë¾å½é¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡Ê68¡Ë¤ÎÂà¿ØÉ½ÌÀ¤«¤é1¥«·îÈ¾¤ò·Ð¤ÆÀ¯¸¢¤ò°ú¤­·Ñ¤°¡£¹â»Ô»á¤ÏÄ¾¤Á¤ËÁÈ³Õ¤ËÃå¼ê¤·¡¢¼«Ì±¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©À¯¸¢¤òÈ¯Â­¤µ¤»¤ë¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë2025Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÎÊÔÀ®