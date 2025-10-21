9月、脱線し大破したケーブルカーの車体（奥）＝ポルトガル・リスボン（共同）【ロンドン共同】ポルトガルの首都リスボンで9月にケーブルカーが脱線し観光客ら16人が死亡した事故で、事故調査委員会は、ケーブルが推奨された基準を満たさず、人の輸送を目的とする使用が認められていなかったとする暫定報告書をまとめた。地元テレビなどが20日報じた。報告書によると、ケーブルカーが発車してわずか3秒後にケーブルが破断し、