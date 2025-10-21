漫画「忍者と極道」（講談社）をモチーフにしたLINEスタンプが、10月20日より配信されています。「非実在（アリエネ）ェ……」「“幻想（ユメ）”じゃねえよな……」といった、原作の印象的なシーンとセリフを中心に構成された全40種。価格は100コイン（250円）です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「忍者と極道」は、「コミックDAYS」で連載中の近藤信輔さんによるアクション漫画。トラウマにより笑顔を