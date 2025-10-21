特撮テレビドラマ「忍者戦隊カクレンジャー」のニンジャホワイト／鶴姫役などで知られる女優の広瀬仁美（45）が21日までにX（旧ツイッター）を更新。緊急入院したことを報告した。広瀬は仙台市を訪れることをファンに告知していたが、「皆様大変に申し訳ありません。仙台詳細のご報告したかったのですが、お詫びです。体調不良が続いていたのですが、本日より緊急の入院となってしまいました…」と報告。「しばらくの検査と治療が