高松市消防局は、飲酒運転で摘発された消防団の分団長をきのう付（20日）で停職1か月の懲戒処分としました。分団長は退職の意向を示しています。 停職1か月の懲戒処分を受けたのは、高松市消防団の61歳の男性分団長です。高松市消防局によりますと、分団長は今年4月28日未明、高松市の道路で酒気を帯びた状態で車を運転していたところ、警察官に呼び止められたということです。 先月（9月）2日付けで、道路交通法違反の罪で高松