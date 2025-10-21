JR西日本によりますと、きょう（21日）午前10時17分頃、津山線の福渡駅～建部駅間で発生した信号トラブルのため、岡山駅～津山駅間で運転を見合わせています。運転再開見込み時間は、午前10時半現在、確認中だということです。 【影響】津山線岡山～津山まで運転見合わせ