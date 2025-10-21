◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦ブルージェイズ―マリナーズ（2025年10月20日トロント）マリナーズのカル・ローリー捕手（28）が20日（日本時間21日）、敵地でのブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第7戦に「2番・捕手」で先発出場。今ポストシーズン（PS）5本目となる本塁打を放った。2―1で迎えた5回の第3打席で相手2番手・バーランドのチェンジアップを捉え、右翼にある自軍ブルペンを放り込ん