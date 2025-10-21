中国上空で見られたオリオン座流星群/Xue Bing/VCG/Getty Images（ＣＮＮ）世界各地で今週、オリオン座流星群が明るい光の軌跡を空に散りばめる壮大な天体ショーが繰り広げられる。天文情報サイト「アーススカイ」によると、時に火球を伴うこともあるオリオン座流星群は、米東部時間２０日午後８時ごろにピークを迎える予定。米流星協会の火球報告コーディネーターを務めるロバート・ランスフォード氏は、オリオン座流星群には明確