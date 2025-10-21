国内最大級のプロアマ参加の麻雀大会「麻雀最強戦2025」のファイナル進出をかけたグループリーグ「師弟と因縁フォーエバー」が10月11日に行われ、73歳の大ベテラン・森山茂和が優勝、12年ぶりのファイナル行きを決めた。【映像】【映像】激闘を振り返る森山茂和1981年に誕生した日本プロ麻雀連盟の創設メンバーで、3代目会長でもある森山が、久々に闘将ぶりとアトミックリーチでファンを沸かせた。予選B卓をトップ通過すると、