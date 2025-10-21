元衆議院議員でタレントの杉村太蔵氏が２１日、フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜、午前８時１４分）に出演。番組に生出演した日本維新の会の代表で大阪府知事の吉村洋文氏に「ほれぼれしています」と感嘆の声を上げつつも「国政の審判を受けてない人がここまで政府与党の代表として決定権を持っているのは…」と懸念の色を見せた。番組では吉村氏にガソリン減税の可能性、食品消費税２年間ゼロ％の実現の可能