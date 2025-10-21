埼玉県鴻巣市にあるJR高崎線の踏切で電車が車と衝突する事故がありました。電車が踏切を通過中に車が突っ込んだとみられます。【映像】車と衝突した電車JR東日本などによりますと午前8時45分ごろ、JR高崎線鴻巣駅と北鴻巣駅の間にある踏切を電車が通過中に車が侵入し、電車の側面と衝突しました。車は54歳の女性が運転していて、警察などがけがの程度を確認中ですが、命に別状はないということです。電車の乗客らにけがはあ