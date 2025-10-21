「女子プロレス・スターライト・キッド、デビュー１０周年記念大会〜キッちゃんファミリー危機一髪！？」（２０日、東京・新宿ＦＡＣＥ）スターダムのワンダー王者、スターライト・キッドが１０周年大会を成功させた。自身は敗れながらも、ゆかりある選手の中で多幸感に包まれた。終了後、大会と自身の１０年の総括を行った。Ｓ・キッドは「全席完売ということで、本当に嬉しさでいっぱい。私がやりたいこと、見たいものを詰